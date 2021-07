Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi est loin d’être terminé !

Publié le 2 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé pourtant proche d’une prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi devrait cependant régler des points déterminants avec ses dirigeants.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, soit la date de son arrivée à La Masia en 2000, Lionel Messi se retrouve libre de tout contrat. En effet, son engagement envers le FC Barcelone a pris fin le 30 juin. Bien qu’il soit dans la possibilité de s’engager avec le club de son choix et que le PSG et Manchester City aient formulé un intérêt, Messi n’aurait la tête qu’à Barcelone et voudrait trouver un accord avec la direction présidée par Joan Laporta pour rallonger son aventure blaugrana. D’ailleurs, ce dernier s’est montré déterminé à annoncer la prolongation de contrat du capitaine du FC Barcelone.

Des points déterminants à régler pour le contrat de Messi