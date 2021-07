Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Christophe Galtier veut déjà frapper très fort !

Publié le 2 juillet 2021 à 2h15 par A.M.

Tout juste nommé entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est mis au travail pour constituer son effectif. Et les premières pistes circulent déjà.

Après de très longues négociations, Christophe Galtier a finalement quitté le LOSC pour s'engager avec l'OGC Nice. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Aiglons ont versé environ 3,5M€ pour racheter la dernière année du technicien français, tout juste auréolé de son titre de Champion de France. Et bien évidemment, Christophe Galtier ne perd pas de temps pour renforcer son effectif et compte bien frapper fort.

Boga et Delort, les premières cibles de Galtier