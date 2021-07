Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel prêt à faire ses valises !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h50 par La rédaction

La grande lessive se poursuit chez les Verts. Après deux saisons difficiles, l’ASSE voit ses cadres quitter un à un le navire. L’un d’entre eux semble sur le départ après 12 saisons sous le maillot stéphanois.

Après Loïc Perrin l’an passé, l’AS Saint-Etienne s’apprête à voir l’un de ses membres historiques quitter le club. Certes, Jessy Moulin n’a disputé que 65 matches sous le maillot vert lors de ses 12 saisons passées sur les bords de la Loire, mais sa fidélité à l’ASSE pendant 22 ans n’est plus à démontrer. A 35 ans, cette belle idylle pourrait pourtant toucher à sa fin. D’abord remplaçant de Jérémie Janot puis de Stéphane Ruffier, Moulin a eu sa chance cette saison mais ses performances en dent de scie ont ouvert la porte à l’intronisation d’Etienne Green. Pour ses dernières saisons professionnelles, le gardien formé au club souhaite s’offrir un nouveau challenge.

Troyes, le point de chute idéal ?

Et ce challenge pourrait se dérouler du côté de Troyes. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, le promu s'intéresse au portier de l'ASSE. Le club entraîné par l’ancien Stéphanois Laurent Battles, offre une porte de sortie idéale. Derrière le meilleur gardien de Ligue 2 de l’an passé, Gauthier Gallon, le club aubois ne dispose d’aucune solution expérimentée au poste de gardien de but. Après avoir pisté l'ex-Marseillais Yohann Pelé, les Troyens ont jeté leur dévolu sur Jessy Moulin. Le Stéphanois possède les qualités nécessaires. Il connaît la Ligue 1 (qualité rare dans l’effectif troyen) et accepte sans problème un poste de numéro 2, qu’il a occupé une majeure partie de sa carrière. Le mariage Troyes-Moulin pourrait donc s’apparenter à un deal gagnant-gagnant.