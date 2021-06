Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 pense à Jessy Moulin

Publié le 30 juin 2021 à 15h36 par Alexis Bernard mis à jour le 30 juin 2021 à 15h42

Selon nos informations, Jessy Moulin se retrouve convoité par un club de Ligue 1. Des discussions sont en cours pour le gardien de but de l'ASSE.

Après avoir pris le relai de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin a vu la relève s'imposer dans les buts de l'ASSE. Le jeune Etienne Green semble désormais au poste de numéro 1 pour la saison prochaine dans l'esprit de Claude Puel. A 35 ans, Jessy Moulin envisage donc clairement un départ. Si la possibilité de rejoindre la Major League Soccer a été évoqué ces dernières semaines, ce sera peut-être pour un challenge en Ligue 1 que le portier stéphanois partira. Selon nos informations, l'ESTAC vient de prendre des renseignements sur sa situation et la faisabilité d'une opération. A l'ASSE, Jessy Moulin n'a plus qu'un an de contrat et regarde cette opportunité avec attention. Piloté par Laurent Batlles, un ancien de la maison verte, le promu troyen a de quoi séduire Moulin. D'autant plus que Laurent Batlles et Jessy Moulin ont évoqué ensemble en tant que joueur, puis lorsque Batlles était entraîneur dans le Forez (2015-2019).