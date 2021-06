Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup d’arrêt pour les plans de Leonardo !

Publié le 30 juin 2021 à 14h15 par A.C. mis à jour le 30 juin 2021 à 14h24

Pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, Mitchel Bakker serait poussé vers la sortie du côté du PSG.

En ce début de mercato, Leonardo est déjà sur le point de régler un chantier du Paris Saint-Germain avec Achraf Hakimi. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le latéral marocain va quitter l’Inter et s’engager en faveur du PSG pour une somme totale de 70M€. Ce dossier bientôt clos, Leonardo aurait déjà commencé à travailler pour régler les problèmes à gauche, où il peut tout de même déjà compter sur Layvin Kurzawa et Juan Bernat. En Italie, on assure en effet que le PSG aurait approché l’AS Roma pour se renseigner au sujet de Leonardo Spinazzola.

La Juventus pas du tout dans le coup pour Bakker