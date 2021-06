Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup de balai au PSG !

Publié le 27 juin 2021 à 20h30 par A.C.

Si le Paris Saint-Germain est en train de frapper un gros coup sur les arrivées, Leonardo a déjà préparé une longue liste de possibles ventes.

Les prochains jours pourraient être très animés au Paris Saint-Germain. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Achraf Hakimi va débarquer au PSG en provenance de l’Inter. L’opération va couter au total 70M€, avec le PSG qui va s’attacher les services de l’un des plus grands espoirs du football mondial. Le Marocain devrait toutefois bientôt être suivi par un autre grand nom. Comme annoncé par Sky Sport Italia , Gianluigi Donnarumma devrait poser ses valises à Paris cet été. En fin de contrat avec le Milan AC, le gardien aurait d’ores et déjà passé ses visites médicales avec le Paris Saint-Germain et on n’attendrait désormais plus que sa signature pour officialiser la chose. Deux énormes coups signés Leonardo, qui a déjà bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum en début de mercato, sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Sept départs déjà programmés par Leonardo