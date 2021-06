Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dos au mur pour Mauro Icardi !

Publié le 27 juin 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival.

Pas vraiment convaincant cette saison et dépassé même par le jeune Moise Kean, arrivé en prêt il y a un an, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Cela semble en tout cas être la volonté de Leonardo, qui le pousserait vers la sortie avec notamment un retour en Serie A de plus en plus envisagé par Icardi et son entourage. En Italie, la Juventus semble en effet s’intéresser à l’Argentin et pourrait notamment boucler un prêt avec le PSG. A en croire les dernières indiscrétions de Sport Mediaset , c’est Arthur Melo qui pourrait rallier Paris, tandis qu’Icardi posera ses valises à Turin.

La Juventus mise tout sur Vlahović