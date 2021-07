Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait fracasser !

Publié le 2 juillet 2021 à 3h00 par A.M.

Revenu à son poste de directeur sportif en 2019, Leonardo n'a répondu aux attentes selon Jérôme Rothen.

En 2011, alors que le PSG passe sous pavillon qatari, Leonardo est chargé de lancer le projet QSI sur de bons rails. Et c'est une réussite puisque l'ossature d'équipe qu'il a créée a longtemps porté le club de la capitale. Toutefois, en 2013 il quitte Paris après un coup de sang contre un arbitre et le PSG ne réussira jamais à réellement remplacer le Brésilien dont Olivier Létang, Patrick Kluivert et Antero Henrique ont été les successeurs. Finalement, Leonardo fait son retour en 2019, et Jérôme Rothen dresse un bilan peu reluisant du second passage du dirigeant au PSG.

«A l’arrivée, pour moi son retour est un échec»