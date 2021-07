Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une double opération en or s’éloigne pour Leonardo…

Publié le 2 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Leonardo songerait à attirer Paul Pogba et Cristiano Ronaldo au PSG, le club de la capitale pourrait voir son projet tomber à l’eau en raison d’un échange de joueurs entre Manchester United et la Juventus.

Que ce soit du côté de l’OM ou du PSG, le mercato a démarré sur les chapeaux de roues. En attendant Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo a déjà bouclé la venue de Gianluigi Donnarumma. Et selon Foot Mercato , le directeur sportif du PSG ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et viserait plus haut. Les dossiers Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, tous deux sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United et la Juventus, seraient étudiés en interne par les décideurs du PSG. Néanmoins, il se pourrait que le pensionnaire de Ligue 1 manque le coche pour les deux internationaux.

Des discussions entre Manchester et la Juventus pour Pogba et Ronaldo…