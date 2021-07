Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Kimpembe… Un énorme malaise en interne ?

Publié le 2 juillet 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG aurait trouvé un accord avec Sergio Ramos, la venue de l’international espagnol à Paris ne ferait pas l’unanimité en interne.

Un an après avoir laissé partir Thiago Silva au terme de son contrat pour miser sur la charnière composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, le PSG semble avoir changé son fusil d’épaule. En effet, le club de la capitale a décidé de recruter un nouveau défenseur central expérimenté et, dans cette optique, Leonardo aurait bouclé la venue de Sergio Ramos. À en croire les informations dévoilées par Mohamed Bouhafsi ce jeudi, le PSG a effectivement trouvé un accord avec l’international espagnol pour un contrat de deux ans. Et preuve de l’imminence du dénouement du dénouement du dossier, la visite médicale de l’ancien joueur du Real Madrid serait programmée pour dans les prochains jours.

Presnel Kimpembe agacé par l’arrivée de Sergio Ramos ?