Mercato - OM : Enorme retour de flamme pour Thiago Almada !

Alors qu’on pensait que l’OM avait lâché l’affaire pour Thiago Almada, cela serait loin d’être le cas.

Le mercato de l’OM part dans tous les sens. Alors que les Phocéens viennent d’officialiser les arrivées de Konrad de la Fuente et de Gerson, d’autres recrues sont attendues. Pau Lopez, Cengiz Under, Roman Burki et Matteo Guendouzi sont notamment annoncés proches de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli. L’Argentin qui avait d’ailleurs fait de Thiago Almada une de ses priorités. Toutefois, face aux grosses exigences de Vélez Sarsfield, qui réclamerait près de 25M€ pour le crack argentin, Pablo Longoria avait fait savoir que l’arrivée d’Almada était impossible. Pour autant, le président de l’OM pourrait ne pas avoir dit son dernier mot.

La nouvelle tentative de Longoria !

Du côté de l’OM, le dossier Thiago Almada serait finalement loin d’être refermé. En effet, Pablo Longoria n’aurait clairement pas abandonné l’idée de faire venir la pépite du Vélez Sarsfield sur la Canebière. Ainsi, selon les informations de Pedro Almeida, le président de l’OM aurait prévu de rencontrer à nouveau les dirigeants du club de Buenos Aires afin de faire une nouvelle proposition. Celle-ci sera-t-elle suffisante pour recruter Thiago Almada ? Le milieu offensif de 20 ans souhaiterait en tout cas rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli.