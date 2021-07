Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un énorme coup à jouer avec Simeone !

Publié le 1 juillet 2021 à 21h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM a fait de Giovanni Simeone sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Et cela tombe bien puisque l'attaquant argentin serait également très intéressé par la perspective de rejoindre le club phocéen.

Déjà très actif en coulisses, Pablo Longoria a officiellement bouclé deux renforts avec les transferts de Konrad de la Fuente et Gerson. D'autres recrues sont attendues à l'image de Pau Lopez et Cengiz Under. Mais l'OM souhaitera également se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, bien qu'Arkadiusz Milik devrait poursuivre l'aventure à Marseille, Valère Germain est parti libre tandis que Dario Benedetto n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli et pourrait partir. Après la volte-face de Kevin Gameiro, l'OM a donc activé la piste menant à Giovanni Simeone, qui semble être la priorité du club phocéen.

Simeone veut rejoindre l'OM