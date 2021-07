Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est désormais terminé pour ce gros flop de l’ère McCourt !

Publié le 2 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, Kevin Strootman était comme un véritable boulet enchainé au pied de l’OM. Mais Pablo Longoria pourrait bien s’en être libéré…

En 2018, l’OM avait sorti le chéquier pour recruter Kevin Strootman, n’hésitant pas à faire de lui le joueur le mieux payé du club avec près de 500 000€ par mois. Mais cet investissement s’est avéré être un véritable flop tant le Néerlandais était décevant sur le terrain. Ainsi, pendant plusieurs mois, l’OM a tenté de se débarrasser de Strootman et il aura fallu attendre janvier dernier pour que Pablo Longoria trouve une solution temporaire avec un prêt au Genoa. Mais prochainement, une solution définitive pourrait être trouvée.

Un transfert à Cagliari !