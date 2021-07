Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Raphaël Varane s’emballe !

Publié le 2 juillet 2021 à 11h30 par H.G.

En fin de contrat au Real Madrid le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le club de la capitale espagnole au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et Manchester United n’aurait pas l’intention de laisser passer sa chance dans le dossier.

Après avoir perdu Sergio Ramos, parti librement au terme de son contrat, la charnière centrale du Real Madrid pourrait maintenant être amputée de son deuxième titulaire au cours des semaines à venir. En effet, en fin de contrat dans un an, Raphaël Varane n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’écurie de la capitale espagnole. Concrètement, une offre de prolongation lui aurait été formulée il y a maintenant plusieurs mois, mais l’international français n’y aurait jamais répondu. Il est en effet annoncé que l’ancien joueur du RC Lens souhaiterait quitter les Merengue afin de relever un nouveau challenge après avoir tout gagné au sein du Real Madrid au cours ds dernières années.

Manchester United prépare son offensive !

Et visiblement, Manchester United aimerait vivement être le nouveau challenge que relèvera Raphaël Varane, et ce alors que le PSG a également été cité sur ses traces. En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce vendredi, le club britannique pourrait maintenant passer à l’action dans l’optique de l’arracher au Real Madrid. Et dans cette optique, les pensionnaires d’Old Trafford seraient prêts à employer de gros moyen en proposant, par exemple, Paul Pogba dans le cadre d’un échange. Reste maintenant à savoir si cela sera à même de séduire la Casa Blanca , elle qui espérait dans l’idéal récolter pas moins de 70 M€ si Raphaël Varane s’en va cet été. Pour l’heure, Manchester United proposerait plutôt 45 M€ plus des bonus. Mais comme le dit bien AS , nous ne sommes qu’au début d’une négociation qui pourrait être longue et pleine de surprises.

Raphaël Varane n’a pas encore tranché pour son avenir