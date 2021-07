Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un plan colossal pour combler Pochettino !

Publié le 2 juillet 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait sur le point de boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi, Leonardo travaillerait également sur le recrutement d’un défenseur central de classe mondiale. Et pour ce faire, le directeur sportif voudrait mettre la main sur Sergio Ramos ou Raphaël Varane.

Au cours de ce mercato estival, Mauricio Pochettino aimerait voir débarquer un défenseur central au PSG. C’est en effet ce que la presse espagnole a assuré ces derniers temps, de quoi confirmer la volonté de l’entraîneur du Paris Saint-Germain de recruter Sergio Ramos. Selon Marca , ce serait pourtant Leonardo qui serait à l’origine de l’ouverture de ce dossier, le désormais ex-capitaine du Real Madrid étant libre de tout contrat. Cependant, le PSG ne voudrait prendre aucun risque et aurait fait de Raphaël Varane l’alternative numéro une à Ramos en cas d’échec dans la course à la signature de Sergio Ramos.

Varane en plan B de Ramos ?