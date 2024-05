PSG : Le Real Madrid annonce une mauvaise nouvelle pour Mbappé !

La rédaction

Le Real Madrid a, encore une fois, vécu une soirée tout bonnement historique. Menés 0-1 par le Bayern Münich, les Madrilènes sont parvenus à inverser le tendance en l’espace de trois minutes en toute fin de rencontre grâce à deux buts de Joselu. Élu homme du match, Vinicius a reçu un compliment incroyable de la part de Carlo Ancelotti qui le voit Ballon d'Or cette année.

Mais quand s’arrêtera le Real Madrid ? Menés après un but incroyable d’Alphonso Davies, les Merengues sont une nouvelle fois parvenu à revenir dans la partie. Mieux : ils ont même marqué un second but, synonyme de victoire, en tout début de temps additionnel. Forcément heureux après cette incroyable soirée, Carlo Ancelotti a adressé un magnifique message à Vinicius, auteur d’un match XXL.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid fait un cadeau au PSG ? https://t.co/7xgS3zBtFy pic.twitter.com/6pcy7oCudJ — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Vini Jr est sur le point de remporter le Ballon d’Or »

En conférence de presse d’après match, Carlo Ancelotti a été dithyrambique envers Vinicius. Le Maestro lui a sûrement adressé le plus beau des compliments : « Mon sentiment est que Vini Jr est sur le point de remporter le Ballon d'Or, ce qu'il fait cette saison est vraiment spécial. Il est toujours présent dans les moments clés »

De quoi créer des tensions avec Mbappé ?

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ne fait presque plus aucun doute, nombreux sont les observateurs à se questionner sur le futur rôle du français au sein de l’attaque madrilène, déjà bien garnie. Avec un Vinicius en feu et progressant saison après saison, le Français pourrait bien ne pas être la star numéro des pensionnaires du Santiago Bernabéu. Un changement majeur alors que le Bondynois est le capitaine des Bleus et l'atout premier du Paris-Saint Germain.