Mercato - PSG : Kylian Mbappé a encore trois prétendants XXL sur le marché !

2 juillet 2021

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait finalement partir libre à cette échéance. Et trois géants d’Europe semblent bien déterminés à en profiter…

La tendance devient de plus en plus claire pour l’avenir de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’une seule année de contrat au PSG. L’attaquant français aurait déjà confié à son entraîneur Mauricio Pochettino, dont il apprécie beaucoup les méthodes, qu’il ne bougerait pas du Parc des Princes cet été. Néanmoins, Mbappé n’envisagerait pas non plus pour l’instant une prolongation de contrat, ce qui laisse donc présager à la possibilité d’un départ à 0€ dans un an, d’autant que les courtisans ne manquent pas pour la star du PSG.

Le Real Madrid, City et Liverpool à l’affût