NBA : LeBron James dévoile comment arrêter Rudy Gobert et les Timberwolves

Florian Barré

Si LeBron James a déjà exprimé son envie d’avoir une franchise NBA à lui après sa carrière, rien n’indique qu’il ne sera jamais entraîneur ou adjoint d’entraîneur un jour. Peut-être pas d’ici deux ou trois ans, mais dans une quinzaine d’années, pour étoffer un peu plus sa « legacy » déjà bien garnie. Et si Michael Jordan n’a jamais coaché, le « King » lui, semble plus à l’aise avec cette idée. Pour preuve, il a mis en avant la solution idéale pour sauver les Denver Nuggets d’une élimination contre le Minnesota.

Éliminé au premier tour des playoffs 2024, LeBron James suit toujours d’un oeil attentif le reste de la compétition. Par ailleurs, pour amoindrir sa peine d’avoir encore été éliminé par les Denver Nuggets, le King espère peut-être secrètement que la franchise du Colorado se hisse jusqu’au trophée, comme pour dire : « les Lakers ont été évincés par la meilleure équipe de la NBA ». Mais pour l’heure, cela semble mal parti puisque les Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile face aux Timberwolves du Minnesota. Ainsi, James a dévoilé ce qu’il mettrait en place s’il était à la place de Michael Malone.

Une défense imperméable

« L’avantage de Minnesota contre toutes les équipes de la ligue, c’est leur taille. Mike Conley n’est pas très grand, mais il a des immenses bras. Anthony Edwards pareil. Jaden McDaniels pareil. Karl-Anthony Towns pareil. Rudy Gobert pareil. Ils font sortir Nickeil Alexander-Walker et Naz Reid du banc, qui sont immenses. Ils font opposition à leurs adversaires avec de la taille en permanence, et ils savent jouer en plus. Puis tout le groupe a cru en le projet défensif de Chris Finch. » a d’abord déclaré James dans le dernier épisode de son podcast avec JJ Redick.

Exploiter la faiblesse offensive de Rudy Gobert