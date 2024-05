NBA : «Le meilleur défenseur du monde», Gobert prévient Wembanyama !

Hugo Chirossel

Mardi soir, Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur NBA de la saison pour la quatrième fois de sa carrière. Il rejoint ainsi Dikembe Mutombo et Ben Wallace comme les seuls joueurs de l’histoire à avoir remporté quatre fois cette distinction, à laquelle Victor Wembanyama prétendait également. Mais le pivot des Wolves ne compte pas en rester là.

« Qu’il le gagne maintenant, parce qu’après ce n’est plus son tour . » Interrogé sur le trophée de meilleur défenseur de la saison en mars dernier, Victor Wembanyama avait avoué que Rudy Gobert était le grand favori pour le remporter. Mais Wemby avait tout de même prévenu son coéquipier de l’équipe de France : il compte bien obtenir cette distinction à l’avenir. Victor Wembanyama, tout comme Bam Adebayo (Miami Heat) faisait d’ailleurs partie des trois finalistes, mais c’est finalement Rudy Gobert qui a été élu meilleur défenseur de la saison en NBA, pour la quatrième fois de sa carrière.

« Devenir le meilleur défenseur au monde. C'est ce que je suis devenu aujourd'hui »

« C'est un honneur incroyable. Quand je suis arrivé en NBA en 2013, je n'aurais jamais imaginé ça. Je voulais déjà me faire respecter, gagner ma place. Devenir un vrai joueur NBA, en somme. Ça s'est fait étape par étape jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais ça en moi, que je pouvais devenir le meilleur défenseur au monde. C'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce titre est très prestigieux, mais il représente surtout les valeurs qui me définissent : la détermination, la persévérance, la résilience et le travail d'équipe », a réagi Rudy Gobert après son sacre auprès de L'Équipe .

« J'ai dû élever encore plus mon niveau »

Arrivé chez les Minnesota Timberwolves il y a presque deux ans, Rudy Gobert estime qu’il a réalisé la meilleure saison défensive de sa carrière : « Clairement. Quand je suis arrivé à Minnesota à l'été 2022, c'était un vrai défi. Les Wolves n'avaient plus été une équipe du "top 10" en défense depuis l'ère Kevin Garnett, et Tim Connelly (le directeur des opérations basket des Wolves) m'a fait venir pour retrouver cette identité. On a traversé beaucoup d'obstacles, beaucoup de challenges la saison dernière, et je suis fier de la manière dont on a continué à construire et à se battre. Et puis en octobre dernier, on est arrivé au camp de pré-saison en étant déterminé à devenir la meilleure défense de la Ligue. J'ai dû élever encore plus mon niveau pour permettre à cet effectif de maximiser son potentiel. On y est parvenu, et on continue pour l'instant en play-offs. Même si on n'a pas encore réussi tout ce qu'on veut faire . »

« Je suis loin d'avoir fini et d'avoir tout montré »