NBA : La réaction hilarante de Nikola Jokic, élu MVP pour la troisième fois (vidéo)

Florian Barré

La superstar des Denver Nuggets, Nikola Jokic, continue d’écrire les plus belles pages de sa carrière. Pour la troisième fois en quatre ans, le Serbe a été élu MVP de la NBA la nuit dernière. Si certains en doutaient encore, « le Joker » est sans conteste devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps avec ce nouveau trophée individuel. Peu peuvent se targuer d’avoir trois titres de MVP. Et comme toujours avec le pivot de Denver, la réaction est à la hauteur de la récompense… ou pas.

C’est officiel ! Le MVP de la NBA version 2023-24 est… Nikola Jokic ! Le joueur des Denver Nuggets a remporté ce prix pour la troisième fois en quatre saisons, succédant au MVP de la saison dernière, le pivot des Philadelphia 76ers, Joel Embiid. Jokic a devancé Shai Gilgeous-Alexander du Thunder d'Oklahoma City et Luka Doncic des Mavericks de Dallas, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième lors du vote. « Cela doit commencer avec les coéquipiers ; sans eux, je ne peux rien faire. Entraîneurs, joueurs, organisation, personnel médical, entraîneurs de force, entraîneurs de développement. Tout cela n'est qu'un grand cercle. Mais je ne peux pas être ce que je suis sans eux. » a réagi le Joker après avoir été nommé meilleur joueur de la saison.

😆 La 𝗥𝗘́𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 de Nikola Jokic 🃏 quand il apprend qu'il est élu MVP 2024.Toujours autant d'expression et d'enthousiasme. pic.twitter.com/bEYQvDZF5M — Basket USA 🏀 (@basketusa) May 9, 2024

Une réaction réservée

Mais avant cela, il y a le moment où le Serbe découvre en direct à la télévision qu’il est bel et bien sacré à nouveau. Alors que Charles Barkley annonce la nouvelle, Jokic, en compagnie de sa famille et de Jamal Murray, affiche un petit sourire et lève timidement le poing, comme si ce n’était qu’une simple formalité ou une habitude presque redondante, ne méritant pas de célébration particulière. De quoi amuser les observateurs, habitués par la nonchalance du Joker .

Une saison historique pour Jokic !