NBA : Wembanyama sacré, c’est du jamais vu !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama (20 ans) a choqué le monde de la NBA et ses pairs. Après sa première saison régulière, « Wemby » a été élu rookie de l’année et ce, à l’unanimité tant il a été dominant pendant l’intégralité de l’exercice malgré les difficultés collectives chez les San Antonio Spurs. Wembanyama est le sixième joueur de l’histoire à mettre tout le monde d’accord pour le vote du rookie de l’année. Et pour le célébrer, la NBA a mis le paquet et c’est une première !

Victor Wembanyama est entré dans l’histoire. Après avoir été le premier joueur français à décroché la place de 1er choix à la draft, le pivot des San Antonio Spurs a été élu rookie de l’année. Tony Parker et consort n’ont jamais récolté ces louanges. D’ailleurs, Wembanyama a fait un carton plein en étant le sixième joueur de l’histoire seulement à faire l’unanimité pour le titre de rookie de l’année. Et pour l’occasion, le franchise player des Spurs a reçu un énorme honneur inédit.

La NBA célèbre Wembanyama grâce à du morphing des grands noms actuels et du passé !

Certaines stars de NBA ont profité de cette exposition pour rendre hommage à Victor Wembanyama via Fanatics . Mais pas de n’importe quelle manière. « Wemby » a pu témoigner des félicitations de grands noms du basket américain comme Jason Kidd, Chris Paul, LeBron James, Vince Carter, Kevin Durant, Shaquille O’Neal par le biais du morphing. Ce qui signifie que des images figées des joueurs en question ont pris vie par la technologie et se sont mises à parler. Une première pour célébrer un rookie. Jason Kidd a lancé les hostilités en interpellant simplement Wembanyama « Victor, Jason Kidd à l’appareil ». Vince Carter a enchaîné avec un « Vic, comment tu vas, c’est Vince Carter ». Les témoignages se sont enchaînés avec LeBron James et Kevin Durant qui ont fait sourire Wembanyama. A l’instar de la phrase de Shaquille O’Neal : « Je ne connais pas beaucoup de mots français, mais je sais dire « C’est bon ». De quoi inciter le pivot des Spurs à réagir : « C’est trop trippant ». Victor Wembanyama est même jusqu’à se demander si « tout a été enregistré » , tant il est resté de marbre face à ces hommages… qui ont par la suite été peaufinés par une vidéo des stars en question, en chair et en os.

