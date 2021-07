Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum, Hakimi… Kylian Mbappé scrute le recrutement de Leonardo !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a déjà considérablement accéléré pour son recrutement estival avec pas moins de quatre renforts qui semblent déjà actés, Kylian Mbappé continue de surveiller avec une grande attention les garanties sportives promises par Leonardo.

Parmi les sujets sensibles du moment au sein du PSG, Kylian Mbappé occupe une place majeure. L’attaquant français n’a plus qu’une seule année de contrat dans la capitale, et à en croire les dernières tendances, il aurait déjà acté deux décisions pour son futur : il n’envisage pas de partir cet été, mais une prolongation n’est pas non plus à l’ordre du jour. Mbappé réclamerait en effet depuis plusieurs mois des garanties sportives au PSG pour fixer son avenir, et le travail de Leonardo est donc scruté de très près par l’attaquant tricolore…

Mbappé surveille le mercato du PSG