Mercato - PSG : L’arrivée d’Achraf Hakimi retardée… par le Real Madrid !

Publié le 2 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que le PSG devrait prochainement enregistrer l’arrivée d’Achraf Hakimi, rien n’est encore officiel et pour cause…

Après Georginio Wijnaldum, le PSG a visiblement bouclé deux autres coups exceptionnels. En effet, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi vont eux aussi débarquer au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Alors que l’Italien arrive gratuitement, le Marocain va lui coûter plus cher. Selon les informations dévoilées par le10sport.com, l’opération Hakimi tournera autour des 70M€, dont 5M€ de bonus. Rien ne serait encore officiel, mais cela serait comme tel. L’annonce serait en tout cas bloquée par le Real Madrid.

Une option qui retarde tout !