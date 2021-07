Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vrai prix de Hakimi

Publié le 2 juillet 2021 à 13h50 par La rédaction

Pour stabiliser un côté droit de la défense, en délicatesse la saison dernière, le PSG va se payer les services du jeune marocain Achraf Hakimi. Le 10 Sport vous livre les bons chiffres de l'opération.

Un véritable serpent de mer ! Depuis le rachat du club parisien par QSI en 2011, le PSG a toujours eu du mal à trouver un titulaire solide au poste de latéral droit. Van der Wiel, Aurier, Meunier, Florenzi... la liste des prétendants au poste est longue mais aucun n'a vraiment réussi à s'imposer sur la durée. Pour pouvoir combler cette faille, le club parisien a décidé de débourser la bagatelle de 65 millions d'euros + 5 millions de bonus afin de s'offrir les services d'Achraf Hakimi. Le PSG et l'Inter Milan ont envisagé plusieurs options financières (60 millions d'euros + 10 millions, 70 millions cash...) mais c'est finalement la formule 65+5 qui a été convenue. Une somme qui fait du marocain le 7e défenseur le plus cher de l'histoire et le 2e latéral le plus cher derrière Lucas Hernandez.

Un profil différent

Pourquoi dépenser autant sur un poste défensif ? Hakimi possède une artillerie différente des autres défenseurs latéraux. Sa qualité de centre est au dessus de la moyenne, en témoigne son nombre de passes décisives cette saison (10 avec l'Inter, dans une Série A réputée timorée). Mais le Marocain se montre aussi adroit devant le but, puisqu'il a scoré à 7 reprises cette saison. Très rapide, il peut évoluer à tous les postes sur un côté aussi bien défensif qu'offensif. Sa polyvalence en fait un atout indéniable pour son équipe, mais sa position préférentielle reste piston droit dans une défense à 5. L'arrivée imminente de Sergio Ramos au PSG et un éventuel passage à trois centraux constituerait dès lors une véritable aubaine pour le joueur formé au Real.