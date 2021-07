Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle star installée aux côtés de Neymar ?

Publié le 2 juillet 2021 à 12h50 par La rédaction

Le départ potentiel de Kylian Mbappé risque de de fragiliser le projet parisien. Habitué au faste et aux recrues de talent, le PSG serait dans l'obligation de frapper un grand coup pour remplacer sa pépite. Et les noms les plus ronflants sont annoncés !

Le PSG risque de perdre l'une de ses stars dans les prochains mois. Kylian Mbappé aurait fait part aux dirigeants parisiens de la volonté de ne pas continuer l'aventure au delà de l'été 2022. Un camouflet pour le club de la capitale, plus habitué à faire des gros coups sur le marché des transferts qu'à gérer de potentiels départs en interne. Les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi n'y changent rien, le Français pourrait ne pas prolonger son séjour sur les bords de la Seine. Reste maintenant, pour crédibiliser le projet, à s'offrir une nouvelle tête d'affiche, aux côtés de Neymar. Un joueur capable d'emmener le club jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions, l'objectif ultime.

Un ballon d'or à Paris ? C'est possible !

La piste la plus souvent évoquée ces derniers mois reste Lionel Messi. L'Argentin est libre de tout contrat depuis le 30 juin mais il reste en instance de discussions pour continuer au FC Barcelone. Il faudrait de plus rémunérer grassement un joueur habitué à des salaires pharaoniques en Catalogne. Pour Cristiano Ronaldo, le dossier n'est pas plus simple : sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2022, le club italien réclame 100M€ pour le Portugais. Si le meilleur buteur de la Ligue des Champions sera libre l'été prochain, il aura également 37 ans. Pas le meilleur profil pour remplacer Mbappé. Le nom de Robert Lewandowski est également évoqué. A bientôt 33 ans, le Polonais aimerait un dernier challenge mais son bail au Bayern Munich se poursuit encore deux ans, et le club allemand est réputé dur en affaire. Reste l'option Erling Haaland. Le Norvégien est jeune et son club Dortmund demeure raisonnable dans les négociations. Seul problème, Paris n'a pas la main dans un dossier où Manchester City, le Real ou le Barça rôde. Quoiqu'il en soit, le PSG devra batailler ferme pour trouver un successeur à Mbappé.