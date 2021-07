Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane a tranché pour son avenir !

Publié le 3 juillet 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il est à un an du terme de son contrat au Real Madrid, Raphaël Varane songerait bel et bine à aller voir ailleurs en fin de saison.

Si le PSG serait sur le point de s’attacher les services de Sergio Ramos dans le cadre d’un transfert libre, l’Espagnol étant sans contrat depuis la fin de son bail au Real Madrid, il est également cité sur les traces de Raphaël Varane. En effet, à un an de la fin de son contrat, il est annoncé que l’international français souhaite aller voir ailleurs, dix ans après son arrivée en provenance du RC Lens. Cependant, pour l’heure, la tendance n’est pas favorable au PSG dans ce dossier puisque c’est davantage Manchester United qui tiendrait la corde…

Manchester United a initié des contacts avec le Real Madrid