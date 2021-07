Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Camavinga !

Publié le 3 juillet 2021 à 9h10 par D.M.

Agé de 18 ans, Eduardo Camavinga devrait quitter Rennes cet été. Alors que le PSG serait intéressé, Manchester United lorgnerait également l'international français. Cependant, les Red Devils pourraient décider de mettre ce dossier de côté.

Où évoluera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, Rennes lui a proposé de prolonger son contrat, qui expire pour l’instant en 2022. Mais selon Ouest-France et le Parisien , le milieu de terrain ne devrait pas accepter cette offre. Un départ lors de ce mercato estival ne serait pas exclu et permettrait à Rennes de récolter une belle somme d’argent. De nombreuses grandes équipes européennes souhaiteraient recruter Eduardo Camavinga.

Camavinga trop cher pour Manchester United