Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il conserver Mbappé s’il ne prolonge pas ?

Publié le 3 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé place sa direction dans une situation inconfortable. Mais selon vous, que doit décider le club de la capitale ?

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’est toujours pas parvenu à un accord pour une prolongation malgré l’ouverture des discussions il y a plusieurs mois. L’international tricolore se sait courtisé et n’a pas encore officiellement communiqué sa décision. « Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi », disait-il au début du mois dans les colonnes de France Football . Cependant, une première tendance se dégage dans ce dossier. En effet, Kylian Mbappé aurait choisi de ne pas renouveler son bail, et pourrait ainsi disputer sa cinquième et dernière saison avec le PSG. De quoi changer les plans du club de la capitale ?

Un transfert cet été ou un départ libre en 2022 ?