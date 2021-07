Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une terrible bombe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 3 juillet 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que les négociations patinent entre le PSG et Kylian Mbappé pour la prolongation de ce dernier, l’attaquant français aurait bel et bien décidé de ne pas renouveler son bail afin de faciliter son départ du club parisien.

« Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. » Interrogé au début du mois sur sa situation au PSG par France Football , Kylian Mbappé laissait clairement planer le doute pour son avenir. Engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, le Bondynois semble encore loin d’une prolongation alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaite absolument le conserver. Le dialogue serait en effet rompu entre le PSG et Kylian Mbappé, d’autant que ce dernier n’aurait pas l’intention d’apposer sa signature sur un nouveau bail, de quoi faire craindre le pire pour son avenir.

Mbappé refuse de prolonger