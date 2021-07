Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Varane provoqué… par Zidane ?

Publié le 3 juillet 2021 à 17h00 par La rédaction

Pour Raphaël Varane, le départ du Real Madrid serait plus proche que jamais. Une décision dont Zinedine Zidane ne serait pas étranger.

Intersaison mouvementée au Real Madrid. Après un exercice compliqué, le club madrilène essaye tant bien que mal de préparer son effectif pour la saison à venir. Si l'emblématique capitaine Sergio Ramos a d'ores et déjà quitté le club, et semble se diriger vers le Paris Saint-Germain, son acolyte en défense centre Raphaël Varane pourrait également faire ses valises et quitter la capitale espagnole. Sous contrat avec les Merengue jusqu'en juin 2022 l'avenir du défenseur de 28 ans aurait été dicté par celui de Zinedine Zidane.

Plus rien ne retient Varane ?