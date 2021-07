Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fixe un prix démentiel pour le départ de Mbappé !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son bail courant jusqu’en 2022, le PSG n’aurait pas pour autant l’intention de brader son champion du monde tricolore.

Malgré l’avenir incertain de Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré catégorique au moment d’évoquer la situation de sa star en juin dernier. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », lâchait le président du PSG en juin dernier dans les colonnes de L’Équipe . Pourtant, la situation devient inquiétante pour le club de la capitale. Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son bail et pourrait ainsi quitter le PSG librement l’année prochaine. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait toujours pas l’intention de lâcher le Bondynois cet été.

