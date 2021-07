Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation sur le départ de Radonjic !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h10 par La rédaction

Après un prêt de 6 mois au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic a fait son retour dans l'effectif de l'OM. Néanmoins, le Serbe pourrait ne pas faire long feu, le joueur ayant déjà été proposé au Genoa.

Après les arrivées de Gerson et Konrad de la Fuente, l’OM continuerait sur sa lancée pour son mercato. Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied pour voir Matteo Guendouzi rejoindre le club phocéen et le dossier semble presque bouclé. Néanmoins, le président olympien va également devoir faire face à des départs cet été. Après Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Kevin Strootman, ce serait le nom de Nemanja Radonjic qui serait désormais sur la table. L’ailier serbe n’a jamais vraiment convaincu à l’OM. Par conséquent, il a été prêté au Hertha Berlin l’été dernier. De retour après 6 mois en Allemagne, Radonjic ne devrait pas s'éterniser et il ne manquerait pas d'option. Alors que les Berlinois seraient intéressés par un retour de l'ailier, le Benfica serait aussi sur le coup. Mais une autre option existerait...

Direction l'Italie ?

Selon les informations de Nicolò Schira, Nemanja Radonjic ne devrait pas faire long feu à l’OM après son retour de prêt. En effet, l’ailier serbe pourrait quitter le club phocéen cet été, le joueur ayant été proposé au Genoa. Cela ne serait pas la première fois que les deux directions font affaire ensemble puisque l'hiver dernier, le prêt de Kevin Strootman avait été négocié entre l'OM et le Genoa. Affaire à suivre.