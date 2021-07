Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo déjà bouclé ?

Publié le 3 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, est très apprécié du côté du Paris Saint-Germain.

Voilà plusieurs mois déjà que la presse italienne évoque les envies de départ de Cristiano Ronaldo. La star de la Juventus serait lassée, après trois années passées en Italie. Il souhaiterait rejoindre un nouveau club, qui à 36 ans peut rapidement lui offrir la chance de remporter une sixième Ligue des Champions, voir un sixième Ballon d’Or. Le Paris Saint-Germain est le club perdait. La Gazzetta dello Sport assure en effet que le Portugais serait le rêve des propriétaires qataris, qui seraient prêts à lui offrir les 31M€ net par an qu’il touche actuellement à la Juventus.

Allegri a fermé la porte