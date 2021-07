Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger de dernière minute dans ce dossier brûlant !

Publié le 4 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Désireux de renforcer l'effectif de l'OM cet été, Pablo Longoria serait sur plusieurs fronts. William Saliba ferait partie des pistes envisagées par le président phocéen. Mais le club olympien pourrait se faire couper l'herbe sous le pied si les négociations n'accélèrent pas prochainement.

Cherchant à renforcer l’effectif de l’OM en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria se serait positionné sur plusieurs fronts. Après avoir officialisé les arrivées de Gerson et Konrad de la Fuente, le président phocéen travaillerait encore sur d’autres dossiers, certains étant plus avancés que d’autres. Comme l’explique Foot Mercato , le projet olympien plairait à William Saliba, au point d’en faire sa priorité. L’OM et Arsenal serait donc toujours en négociations concernant les modalités du prêt, à savoir avec ou sans option d’achat. Mais si les choses ne s’accélèrent pas, le pensionnaire de Ligue 1 pourrait tout aussi bien ne pas voir l’ancien de l’ASSE débarquer sur la Canebière.

Plusieurs clubs anglais pousseraient pour Saliba