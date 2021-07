Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne s'arrête plus et va boucler quatre transferts !

Publié le 4 juillet 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Déjà hyper actif sur le marché, l'OM ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin puisque d'autres renforts sont attendus. Dans les prochaines heures, quatre nouvelles recrues sont attendues portant à sept le nombre de nouveaux joueurs venus renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli.

Cet été, il était prévu que l'Olympique de Marseille soit très actif. Plusieurs raisons expliquent cette activité. Il y a d'abord le fait que Jorge Sampaoli vit son premier mercato à la tête du club phocéen et le technicien argentin a réclamé de nombreux joueurs afin de mener à bien son projet. Mais ce n'est pas tout puisque l'OM a vu filer plusieurs joueurs qu'il faut remplacer. En effet, Florian Thauvin, Valère Germain, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo ou encore Hiroki Sakai sont tous partis. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria ambitionne de recruter une dizaine de joueurs cet été. Et le mercato de l'OM a parfaitement débuter puisque trois recrues ont déjà été officialisées. Gerson va ainsi débarquer en provenance de Flamengo. Dans cette opération, le club phocéen a déboursé 30M€, bonus compris, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Konrad de la Fuente, recruté pour 3M€, et Leonardo Balerdi, transféré définitivement pour 8M€ en provenance du Borussia Dortmund. Mais rapidement, quatre autres joueurs devraient suivre.

L'OM boucle deux doubles coups