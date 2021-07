Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs de Premier League vont débarquer !

Publié le 4 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Bien que très actif sur le marché, Pablo Longoria n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et devrait boucler prochainement l'arrivée de deux joueurs d'Arsenal.

C'était attendu, c'est confirmé, Pablo Longoria anime le marché des transferts. Trois recrues ont déjà été officialisées, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, transféré définitivement à l'OM après un prêt d'un an en provenance du Borussia Dortmund. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque Cengiz Under et Pau Lopez vont être prêtés par l'AS Roma. Et le club phocéen pourrait également réaliser un double coup dans une autre équipe.

Saliba et Guendouzi tout proche de l'OM ?