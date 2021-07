Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une énorme double opération !

Publié le 4 juillet 2021 à 8h45 par A.M.

Innarrêtable sur le marché des transferts, Pablo Longoria s'apprête à boucler l'arrivée de deux nouveaux renforts avec Cengiz Under et Pau Lopez.

Il était attendu que l'OM dynamite le marché. Et Pablo Longoria tient ses promesses. En effet, le président marseillais a déjà bouclé trois dossiers avec les transferts de Gerson, qui débarque en provenance de Flamengo pour 30M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com, de Konrad de la Fuente (3M€ + 50% à la revente pour le Barça) et de Leonardo Balerdi qui reste donc à l'OM après y avoir évolué une saison sous la forme de prêt. Et pourtant, c'est encore loin d'être terminé pour le club phocéen.

Imminent pour Under, très chaud pour Lopez