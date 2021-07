Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une surprise à 10M€ réservée par Pablo Longoria ?

Publié le 3 juillet 2021 à 23h45 par La rédaction

Après six mois de prêt à Nice, William Saliba pourrait retourner dans le sud de la France, mais à Marseille. Un accord aurait été trouvé avec l’OM pour un prêt. Et contrairement à ce qui était attendu, une option d’achat fixée à 10M€ pourrait être incluse dans le deal.

Ces dernières heures, Pablo Longoria était sur tous les fronts. Pendant que les négociations pour Pau Lopez et Cengiz Under se finalisaient, le président de l’OM a passé la seconde dans un autre dossier prioritaire : William Saliba. A la recherche d’un défenseur central, Pablo Longoria s’est penché sur le cas de Saliba qui n’a toujours pas joué une seule minute sous les couleurs d’Arsenal. Et alors qu’un accord aurait été trouvé pour finaliser l’arrivée en prêt du jeune français, une inconnue régnait toujours : l’option d’achat.

Une option d’achat fixée à 10M€ pour William Saliba