Mercato - OM : Pablo Longoria proche de boucler une nouvelle piste brésilienne ?

Publié le 3 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction

Après être allé chercher Gerson à Flamengo, Pablo Longoria pourrait boucler l’arrivée de Luan Peres en provenance de Santos. Le président du club brésilien s’est exprimé sur la situation du défenseur et a admis que les négociations avec l'OM étaient à un niveau avancé.

La révolution est lancée à Marseille. Pour son premier mercato d’été aux côtés de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria met les bouchés doubles. Comme l’avait annoncé Le 10 Sport, l’OM a déjà bouclé la venue de Gerson en provenance de Flamengo. Dans la même semaine, c’est Konrad de la Fuente qui a été officialisé, ainsi que Leonardo Balerdi. Et alors que Pablo Longoria gère les derniers détails des dossiers Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under et William Saliba, le président de l’OM travaillerait également sur l’arrivée de Luan Peres, le défenseur de Santos.

« Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier »