Mercato - OM : Une double opération en or bientôt bouclée par Pablo Longoria !

Publié le 3 juillet 2021 à 17h10 par B.C.

Alors que Pau Lopez et Cengiz Under seraient sur le point de faire leur arrivée à l’OM en provenance de l’AS Roma, Mattéo Guendouzi et William Saliba devraient également rejoindre le club phocéen dans les prochaines heures.

Pablo Longoria n’avait pas menti en annonçant de gros changements à l’OM durant l’intersaison. Le club phocéen a déjà bouclé trois renforts et s’apprête à finaliser les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under en provenance de l’AS Roma. Les deux joueurs devraient s’engager sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat, à hauteur de 8M€ pour l’ailier turc de 23 ans et 15M€ pour le portier espagnol de 26 ans. En attendant la finalisation de ces dossiers, Pablo Longoria cherche également à mettre la main sur William Saliba et Mattéo Guendouzi. Comme vous l’a révélé le10sport.com, les négociations avec Arsenal sont proches d’aboutir pour le milieu français d’Arsenal, et il en serait de même pour le défenseur prêté à l’OGC Nice la saison dernière.

Saliba et Guendouzi à l’OM en début de semaine ?