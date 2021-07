Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli va bien avoir son équipe de rêve à l’OM !

Publié le 3 juillet 2021 à 16h30 par T.M.

Le mercato bat son plein à l’OM. Ayant déjà enregistré 3 renforts cet été, Jorge Sampaoli devrait assister à d’autres arrivées dans les heures et jours à venir. Ce qui pourrait alors offrir à l’Argentin la possibilité d’aligner l’équipe dont il rêvait pour cette saison à venir.

Le nouveau projet de Frank McCourt à l’OM débute réellement cet été. En effet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli profitent de ce mercato estival pour remodeler l’effectif phocéen. Et alors que le marché des transferts à ouvert ses portes il y a quelques semaines seulement, cela a débuté fort sur la Canebière. Ce sont déjà 3 recrues qui ont posé leurs valises à l’OM avec Konrad de la Fuente et Gerson, arrivés en provenance du FC Barcelone et de Flamengo, tandis que ce samedi, les Phocéens ont officialisé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, lui qui était précédemment prêté par le Borussia Dortmund. Mais ce sont pas moins de 11 renforts qui sont attendus à l’OM cet été et dans les prochaines heures, 4 nouveaux joueurs devraient être annoncés avec Pau Lopez et Cengiz Under qui vont débarquer de l’AS Rome, ainsi que Matteo Guendouzi et William Saliba qui vont quitter Arsenal pour les bords de la Méditerranée.

Les souhaits de Sampaoli exaucés !

A quoi va ressembler l’OM version Jorge Sampaoli pour la saison qui arrive ? Dernièrement, il était annoncé que l’Argentin avait une idée précise de l’équipe qu’il voulait avoir. Ainsi, cela aurait donné une composition comme celle-ci avec Steve Mandanda ou un autre gardien, une défense centrale avec William Saliba, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi. Sur les côtés, on retrouverait Jordan Amavi à gauche et Pol Lirola à droite. Au milieu de terrain, Pape Gueye serait associé à Gerson et Matteo Guendouzi. Enfin, en attaque, Sampaoli compterait sur le duo Milik-Payet. Et compte tenu des recrues actées et attendues, l’OM pourrait bien aligner une composition identique. En effet, dans les cages, Pau Lopez est attendu dans les prochaines heures et sera donc en concurrence avec Mandanda. En défense centrale, outre Alvaro Gonzalez déjà là, le retour de Balerdi a été officialisé ce samedi, tandis que selon Nicolo Schira, cela serait bouclé pour le prêt de Saliba. Pour ce qui est des pistons, Amavi n’a pas bougé et pour ce qui est de Lirola, cela avancerait positivement avec la Fiorentina. Au milieu de terrain, alors que Gerson a déjà été annoncé et que Gueye est déjà là, Guendouzi serait lui aussi attendu dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé avec Arsenal pour un prêt payant de 1M€ avec une obligation d’achat. Enfin, devant, le départ de Milik pourrait ne plus être d’actualité et le Polonais pourrait ainsi rester sur la Canebière. A noter que d’autres options offensives s’offriront à Jorge Sampaoli avec Luis Henrique, Konrad de la Fuente et Cengiz Under, ce qui lui donnera également la possibilité d’évoluer dans un schéma différent avec des ailiers.