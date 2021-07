Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria frappe encore très fort sur le mercato !

Publié le 3 juillet 2021 à 14h45 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, William Saliba souhaite rejoindre l’OM cet été. Et visiblement, son souhait devrait se réaliser.

Avec Konrad de la Fuente et Gerson, Pablo Longoria a renforcé l’attaque et le milieu de terrain de l’OM. Mais voilà qu’il s’attaque désormais au chantier de la défense. Ainsi, ce samedi, les Phocéens ont officialisé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, qui s’est engagé pour 5 saisons. Mais d’autres défenseurs centraux sont attendus. Alors que cela négocie toujours avec Santos pour l’arrivée de Luan Peres, William Saliba est également annoncé à l’OM. The Athletic a en effet révélé que le défenseur central formé à l’ASSE souhaitait quitter Arsenal cet été afin de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli sur la Canebière.

C’est fait pour Saliba !

Comme l’expliquait le média britannique, William Saliba devait encore convaincre Arsenal pour rejoindre l’OM. Et visiblement, désormais, tous les feux seraient au vert pour le défenseur central français. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, cela serait bouclé pour l’arrivée de Saliba à l’OM. Le Gunner va ainsi débarquer sous la forme d’un prêt et s’ajouter à la longue liste des joueurs qui ont déjà rejoint la Canebière.