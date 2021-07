Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour le recrutement de Pablo Longoria ?

Publié le 3 juillet 2021 à 9h45 par T.M.

Souhaitant offrir pas moins de 11 recrues à Jorge Sampaoli cet été, Pablo Longoria pourrait bien être handicapé durant ce marché des transferts.

Alors que l’OM a déjà enregistré les arrivées de Gerson, de Konrad de la Fuente et devrait prochainement officialiser le retour de Leonardo Balerdi, d’autres recrues sont attendues. En effet, Pablo Longoria travaille d’arrache-pied durant ce mercato estival et prochainement, ce sont Pau Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et William Saliba qui pourraient débarquer sur la Canebière. Longoria déborde donc d’ambitions pour ce mercato, mais ces envies pourraient être mises à mal par les dernières décisions de la DNCG.

Le recrutement miné par la DNCG ?