Mercato - OM : Un gros coup de Pablo Longoria plombé par l'ASSE ?

Publié le 2 juillet 2021 à 23h10 par D.M.

L'OM aurait coché le nom de Zinedine Ferhat, milieu de terrain de Nîmes. Un joueur qui susciterait l'intérêt de nombreux clubs européens.

A l’occasion d’une rencontre avec les supporters de l’OM, Pablo Longoria a promis d’amener à Marseille onze recrues. Et le dirigeant espagnol s’active pour tenir sa promesse, Après avoir officialisé les arrivées de Konrad de la Fuente et de Gerson, l’OM pourrait annoncer les prêts de Pau Lopez et de Cengiz Under, sous contrat avec l’AS Roma. Et Longoria ne compte pas s’arrêter là. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club marseillais serait en discussions avancées avec Zinedine Ferhat, sous contrat jusqu’en 2022 avec Nîmes.

La concurrence est forte dans le dossier Ferhat