Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un très gros coup en Ligue 2 !

Publié le 2 juillet 2021 à 18h10 par T.M.

Cherchant à se renforcer offensivement, l’OM pourrait finalement trouver son bonheur du côté de Nîmes, avec Zinedine Ferhat.

Alors que l’OM a déjà enregistré l’arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, Pablo Longoria aurait encore envie de renforcer le secteur offensif de Jorge Sampaoli. Et sur la Canebière, ce ne sont pas les pistes qui manqueraient. Depuis plusieurs semaines désormais, les noms d’Amine Adli (Toulouse), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) et Cengiz Under (AS Rome) reviennent du côté de l’OM. D’ailleurs, selon les dernières informations de La Provence , cela serait bien engagé pour l’arrivée du Turc sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 9M€. Mais en parallèle, Pablo Longoria discuterait également avec d’autres joueurs.

L’option Ferhat ?

Et c’est à Nîmes, relégué en Ligue 2, que Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur. Profitant des bonnes affaires à saisir chez les Crocos, la direction de l’OM serait visiblement passer à la vitesse supérieure pour Zinedine Ferhat. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les discussions seraient avancées entre l’OM et l’international algérien de 28 ans. Pour rappel, Ferhat n’a plus qu’un an de contrat avec Nîmes, où il a réalisé une excellente dernière saison totalisant 6 buts et 10 passes décisives.