Mercato : Galtier fonce pour récupérer une cible de l’OM !

Publié le 2 juillet 2021 à 16h50 par La rédaction

Tout juste intronisé entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier s'attelle déjà au mercato. Avec la force financière d'Ineos, le club azuréen s'apprête à frapper un grand coup sur le marché... et à chiper une cible de son voisin.

L'OGC Nice a longtemps patienté mais il a réussi son premier coup sur le marché des transferts. Christophe Galtier dirigera bien le 9e du dernier championnat de France. Tout juste auréolé d'un sacre avec le LOSC, l'ancien entraîneur des Verts s'apprête désormais à renforcer un effectif aux failles évidentes l'an passé. Si Amine Gouiri a apporté satisfaction, le reste de l'animation offensive du Gym n'a pas été à la hauteur des attentes. Alors les Niçois ont choisi leur cible : Jérémie Boga.

Le profil parfait ?

Comme annoncé par le10sport.com, les Azuréens restent à l'affût du dossier. Le joueur sort d'une saison réussie avec le 8e du dernier championnat. Sa vivacité en font l'un des éléments les plus en vue du championnat Italien, au point que l'Atalanta, Lyon, Lille et Marseille se sont intéressés à lui. L'OM avait la faveur du joueur, mais les Marseillais semblent avoir abandonné la piste. Désormais, Nice paraît en pole position. Le club Niçois serait bien aspiré de lui faire confiance: pour l'instant seul Lucas da Cunha (1 saison professionnelle en Suisse) et Dan Ndoye (1 but en L1) occupent les postes sur les ailes. Boga pourrait combler un véritable manque.