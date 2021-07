Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Adil Aouchiche justifie son arrivée à l’ASSE !

Publié le 2 juillet 2021 à 14h00 par T.M.

Ne voulant pas signer pro au PSG, Adil Aouchiche a préféré aller jouer à l’ASSE. Un choix sur lequel est revenu le désormais protégé de Claude Puel.

Le PSG aura tout tenté pour convaincre Adil Aouchiche de signer pro, en vain. En effet, à 18 ans, le milieu offensif a jugé bon de quitter son club formateur afin d’avoir plus de temps de jeu ailleurs. Et c’est du côté de l’ASSE qu’il a décidé de poser ses valises. Convaincu par le projet des Verts et notamment par Claude Puel, Aouchiche s’est ainsi installé dans le Forez, où il vient de terminer sa première saison. Et à l’occasion d'un entretien accordé à Onze Mondial , il en a dit plus sur son choix de rejoindre l’ASSE, alors que d’autres options se présentaient à lui l’été dernier.

« Le coach aussi a grandement contribué à ma venue »