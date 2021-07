Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aouchiche en rajoute une couche sur son départ du PSG !

Publié le 2 juillet 2021 à 19h00 par T.M.

Préférant signer son premier contrat pro à l’ASSE plutôt qu’au PSG, Adil Aouchiche a justifié son choix de carrière.

Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche avait été lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel. Apparu à quelques reprises avec les professionnels, le milieu offensif avait toutefois de plus grandes ambitions et ne souhaitait pas apparaitre seulement quelques fois. Ainsi, l’été dernier, Aouchiche a préféré quitter son club formateur. Malgré les efforts de Leonardo pour offrir son premier contrat pro au joueur de 18 ans, celui-ci a préféré rejoindre l’ASSE et le projet de Claude Puel, où un plus grand temps de temps l’attendait.

« Pour moi, je devais avoir mes chances pour que je puisse répéter des matchs »