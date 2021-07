Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retournement de situation à prévoir avec ce joueur de Mourinho ?

Publié le 2 juillet 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille est annoncé avec insistance sur les traces de Pau Lopes, le portier espagnol serait pour l’heure en plein doute pour son avenir.

Si Steve Mandanda sera toujours à l’OM la saison prochaine, le club phocéen est malgré tout en quête d’un nouveau portier. En effet, Yohan Pelé a quitté Marseille au terme de son contrat, et Pablo Longoria doit donc s’atteler à le remplacer au moins numériquement. Dans cette optique, l’OM ciblerait Pau Lopez en guise de numéro 1 bis comme le souhaiterait Jorge Sampaoli. Cependant, si tout indiquait que l’actuel portier de l’AS Roma rejoindrait les pensionnaires du stade Vélodrome, un gros coup de froid vient d’intervenir dans le dossier.

Pau Lopez hésite à rejoindre l’OM !

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio ce vendredi après-midi, l’ancien portier du Real Betis hésiterait rejoindre l’OM actuellement. Selon le journaliste italien, le dossier Pau Lopez serait actuellement bloqué en raison de son hésitation, et ce alors que l’OM et l’AS Roma se sont déjà mis d’accord. Ainsi, l’objectif au cours des prochaines heures sera le convaincre d’accepter l’offre marseillaise. À suivre…