Mercato - OM : Pablo Longoria ne donne plus signe de vie dans ce dossier...

Publié le 2 juillet 2021 à 15h50 par La rédaction

Si l'OM s'illustre par une activité folle sur le marché des transferts, la multiplication des pistes conduit également à l'abandon de certaines d'entre elles. L'un des dossiers chauds du mercato olympien semble au point mort depuis plus d'un mois.

Avec la signature de Gerson, le dossier Konrad de la Fuente bouclé et les multiples pistes de transferts, le mercato de l'OM parait bien avancé. Depuis le début de la période estivale, le président Longoria n'a de cesse de prospecter à la recherche de jeunes talents du football pour garnir un effectif jugé trop restreint. Cinquième l'an passé, Marseille veut avoir les moyens de son ambition. Ainsi, le club s'est intéressé au mois de mai au joueur de Sassuolo Jérémie Boga, milieu de couloir auteur de 18 buts en 85 matchs avec les Italiens. Mais depuis les Phocéens ne donnent plus signe de vie.

Un profil pourtant utile